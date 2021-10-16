منصور عباس يؤكد أن بينيت تنكر لتعهداته

العالم - فلسطين

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية "12" عن نواب في "القائمة" قولهم إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية إياليت شاكيد تعيق تنفيذ الخطة الاقتصادية المخصصة للمدن والبلدات الفلسطينية. وبحسب النواب، فإن شاكيد، التي تنتمي إلى حزب "يمينا" الذي يقوده بينت، تعيق تنفيذ الخطة الخماسية الاقتصادية المخصصة للمدن والبلدات العربية، وتحول دون تحويل الأموال إلى المجالس المحلية العربية.

وبحسب القناة، فإن عباس وزملاءه منزعجون أيضاً من رفض وزيرة التعليم يفعاط ساشا بيتون تقليص الفجوات بين نظامي التعليم العربي واليهودي في إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن عباس عبّر عن غضبه من شاكيد وبيتون في لقاء جمعه مع بينت، مطالباً بحلّ جميع المشاكل التي تعاني منها البلدات والمدن العربية، والتي تعهدت الحكومة بحلها.

ويشار إلى أن حكومة بينت لم تفِ بتعهداتها بشأن تسوية أوضاع القرى والبلدات الفلسطينية في النقب المحتل، التي وعدت بالاعتراف بها بشكل لا يسمح بمواصلة تدمير المنازل فيها. ويذكر أنه في الوقت الذي تعاني فيه البلدات الفلسطينية في النقب من حالة انعدام اليقين، فقد أعلنت شاكيد عن مخطط لبناء عشر مستوطنات يهودية جديدة في المنطقة.