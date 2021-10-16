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الفيفا يعلن إجلاء 100 لاعب من أفغانستان إلى قطر

الفيفا يعلن إجلاء 100 لاعب من أفغانستان إلى قطر
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” إجلاء 100 لاعب ومدرب كرة قدم، بينهم نساء، من أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة.

العالم - رياضة

وأعرب بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، عن “الشكر الصادق لدولة قطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، لدعمها عملية الإجلاء وضمانها توفير ممر آمن للأشخاص الأكثر عرضة للخطر”.

وأوضح البيان: “يمكن الإعلان أنه بعد مفاوضات معقدة، وبدعم من قطر نجح إجلاء نحو 100 من أفراد عائلة كرة القدم من أفغانستان، بينهم لاعبات”.

وذكر البيان أن الاتحاد الدولي “ينسق عن كثب مع حكومة قطر منذ أغسطس/ آب الماضي، بشأن إجلاء مجموعة من اللاعبين، وسيتم مواصلة العمل لإجلاء مزيد من الرياضيين في المستقبل”.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، عبر حسابها على “تويتر”، “رحلة الطيران وصلت الدوحة وعلى متنها حوالي 100 لاعب وأسرهم، بينهم لاعبات (لم تحدد عددهن)”.

وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت “طالبان” على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

وتستمر قطر في عمليات الإجلاء بعد الاتفاق مع طالبان بأن تكون ممرا آمنا.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول العام المقبل.

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