السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محيط مدينة يزدانشهر في محافظة كرمان وسط ايران ولا تقارير فورية عن وقوع خسائر او اضرار

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..مدير مكتب قناة العالم في بغداد يكشف آخر مستجدات نتائج الانتخابات العراقية

الحلوى البحرينية تعجب أفيخاي أدرعي وتغضب النشطاء‎‎

تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء البوكمال

قفزة بوفيات كورونا في روسيا.. 1002 حالة وفاة جديدة

الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

مارب.. تحالف العدوان يخسر قيادات بارزة في معركة العبدية