جواز السفر البحريني وأقوى جوازات السفر العربية لعام 2021

العالم - نقطة تواصل

ويسلط برنامج "نقطة تواصل"، الضوء على ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول صور جوازات سفر عربية ومنها جواز السفر الاحمر البحريني والذي يفترض فيه لكل بحريني اصيل الحصول عليه، ونشروا ان جواز السفر البحريني يعتبر من أقوى جوازات السفر العربية لعام 2021 م.

وبحث البرنامج في سبب تداول النشطاء البحارنة موضوع اعتبار جواز السفر البحريني من أقوى جوازات السفر العربية لهذا العام 2021 لغاية في نفس يعقوب بسبب معاناتهم من التجنيس السياسي وتم استعراض فيديو حول ذلك.

كما تطرق برنامج "نقطة تواصل"، الى ما يفعله المواطنون الجدد في مملكة البحرين حيث يقوم الآسيويون بشرب الخمر علانية في سترة والمشاكل والجرائم المرتكبة حيث يوجد اكثر من 200 الف بنغالي في هذا البلد الصغير.

كما يناقش البرنامج موضوع التجنيس السياسي للصهاينة والتغريدات البحرينية من قبل النشطاء الواردة على هذا الموضوع.

كما القى البرنامج الضوء على الهدية الجديدة من هدايا التطبيع شحنة مخدرات قادمة من الامارات الى السعودية عن طريق مهربين اسرائيليين واحباط السعودية لشحنة المخدرات.

كما استعرض برنامج "نقطة تواصل"، قائمة معتقلي السفارة الصهيونية الذين عارضوا افتتاح السفارة الاسرائيلية في البحرين.

كما بحث البرنامج في موضوع ما نشرته الصحف لامتصاص نقمة المواطن البحريني حول التعافي الاقتصادي في مملكة البحرين وارتفاع ضريبة القيمة المضافة في المملكة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...