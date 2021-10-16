معركة حكومة بينت مع الحريديم

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على الازمة الحقيقية والوجودية التي تهدد حكومة بينيت خصوصا بعد ان ظهر الى السطح خلافه مع الحريديم الذين باتوا يهددون بقاءه في السلطة واعتبر كثير منهم ان بينيت رئيس وزراء غير شرعي.



كما يتناول البرنامج ما يعتبره مراقبون ان هذا الخلاف هو نقطة اساسية ومحورية في بداية انهيار كيان الاحتلال من الداخل.

ويبحث برنامج"البوصلة" في ماهية الازمة الحقيقية بين بينت والحردبم علما انهما يمثلا الصهيونية المتطرفة، ولماذا هذا الالتحام بين نتيناهو والحريديم؟ وماتأثير هذه الازمة على الملفات التي تواجه كيان الاحتلال الاسرائيلي؟ والى اي حد يعتبر هذا الخلاف حساس في كيان الاحتلال؟

كما تطرق البرنامج الى ما يراه مراقبون بان كيان الاحتلال يحاول تصدير ازمته الداخلية الى الخارج بهدف تشتيت الانتباه، وبالتالي فيما إذا كان من الممكن ان يرتكب حماقة ما ان تصاعدت هذه الازمة؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "البوصلة "، مع ضيوف الحلقة :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي



- جمعة التايه الباحث بالشأن الاسرائيلي من رام الله.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...