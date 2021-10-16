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ما سبب الأزمة بين حكومة بينيت والحريديم؟

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أشار جمعة التايه الباحث بالشأن الاسرائيلي من رام الله الى ان أزمة الحريديم منذ نشأة الكيان الصهيوني مع بن غوريون، كانت الحركة الصهيونية حركة علمانية بالاساس، وازنت بين الدين واصبح هناك اتفاق ابان تشكيل الكيان ووجوده على الارض ان يربى بالاعياد اليهودية ويدعم المدارس الدينية وهم يدعمون النظام السياسي.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، أكد جمعة التايه ان الحريديم "الذي يمثلهم الان" كحزب شاس برئيسه ارييه درعي ويهودات هتوراة، ينظرون الى بينت، بعد ان كانت الصراعات مستمرة مع كل رؤساء الحكومة الاسرائيلية المتعاقبين منذ نشأة الكيان فهم يعتبرن الان نفتالي بينيت بهذه التوليفة الحكومية الذي يتواجد فيها العربي المتدين والعلماني والصهيونية الدينية التي يمثلها بينيت بحزبه الجديد "يمينا الجديد" واليسار مركز لبيد واليهود الروسي ليبرمان.

واضاف ان بينيت قد قام باصدار عدة قرارات للتعامل مع الحريديم الذين اعلنوا ان بينيت لا يمثل الا نفسه واعتبروا انه يريد انهاء التواراة المقدسة والتعاليم الدينية وعدم الالتزام بها مع ان بينيت يرتدي القبعة ويعتبر نفسه صهيوني متدين.

وتهدد حكومة نفتالي بينيت بازمة حقيقية ووجودية خصوصا بعد ان ظهر الى السطح خلافه مع الحريديم، الذين باتوا يهددون بقاءه في السلطة واعتبر كثير منهم ان بينيت رئيس وزراء غير شرعي، ويعتبر مراقبون ان هذا الخلاف هو نقطة اساسية ومحورية في بداية انهيار كيان الاحتلال من الداخل.

ويرى مراقبون ان كيان الاحتلال يحاول تصدير ازمته الداخلية الى الخارج بهدف تشتيت الانتباه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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