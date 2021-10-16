حال السعودية في اليمن وعلاقتها مع أمريكا الغير منطقية

العالم – المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على العلاقة التي تجمع ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية والتي تعتبر علاقة غير طبيعية وغير منطقية وعلاقة الرئيس الامريكي جو بايدن بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

كما يسلط البرنامج الضوء على ما أعلنه صندوق الاستثمارات السعودي إتمام صفقة شراء نادي نيوكاسل يونايتد، في عملية استحواذ بنسبة 100% على النادي الإنجليزي، وقال الصندوق، في حسابه عبر تويتر، إن "مجموعة استثمارية يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وتضم أيضًا شركة بي سي بي كابيتال بارتنرز و آر بي سبورتس آند ميديا (المجموعة الاستثمارية)، عملية الاستحواذ بنسبة 100٪ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويناقش برنامج" المحميات" ما نشرته وسائل الاعلام الإماراتية نقلا عن الشرطة العراقية بالقبض على مجرمين خطرين لتهريب المخدرات واشاروا الى انهم يحملون جنسية لم يذكروا ما هي حيث ظهر انه اسرائيلي.

كما استعرض البرنامج فقرة فيديوهات مختارة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...