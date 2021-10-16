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الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد: جاهزون للتصعيد في خطواتنا بالأسبوع القادم ومعركتنا ما زالت مستمرة

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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