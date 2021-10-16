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تشاهدون الليلة في بانوراما..

عملية تركية وشيكة في شمال سورية..احتجاجات الخرطوم..ومحاولة استعادة بريق الثورة

عملية تركية وشيكة في شمال سورية..احتجاجات الخرطوم..ومحاولة استعادة بريق الثورة
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، ما طلبته قيادة القوات التركية في سوريا من الفصائل العاملة تحت إمرتها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب.

العالم - بانوراما

في ظل حديث أنقرة عن اقتراب موعد معركة ضد المسلحين الاكراد، بعد ما كثفت من قصفها لمناطق في أرياف حلب والرقة، وذلك بالتزامن مع استقدام الجيش السوري لتعزيزات إلى خطوط المواجهة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما شهدته العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرة مناوئة لرئيس الحكومة عبدالله حمدوك، دعت الى حل الحكومة وتوسيع المشاركة في السلطة.

واحتشد الآلاف أمام القصر الرئاسي للمطالبة باسترداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية، فيما يتخوف مراقبون من ان تؤثر الانشقاقات في تحالف قوى الحرية والتغيير على العملية الانتقالية ما يصب في صالح المجلس العسكري.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. عملية تركية وشيكة في شمال سورية..احتجاجات الخرطوم..ومحاولة استعادة بريق الثورة

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