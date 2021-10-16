الصحة الايرانية: تراجع ملحوظ بالاصابات والوفيات بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 7 آلاف و515 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و773 ألفا و419 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1197 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 4840 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و309 آلاف و992 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 181 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 123.876 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 15 مليونا و15 ألفا و159 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 23 مليونا و343 ألفا و118 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 71 مليونا و358 ألفا و277 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 33 مليونا و 898 ألفا و978 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 9 مدن، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 106 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في228 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 105 مدن.