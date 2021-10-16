يكشف آخر مستجدات نتائج الانتخابات العراقية

العالم - مراسلون

وقال الزميل نويد بهروز ان الهنداوي عندما اعلن عن انتهاء عملية العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية العراقية لم يشير بالارقام كم هي عدد الدوائر الانتخابية التي تم اعادة فرز اصواتها.

واضاف: ان مفوضية الانتخابات اعلنت انها سوف تعيد احصاء العد والفرز اليدوي لـ140 دائرة انتخابية، بينما القوى السياسية المنتقدة لادارة عملية الانتخابات تقول ان عدد الدوائر التي يجب اعادة فرز اصواتها هي 3681، لذا هناك اختلاف اساسي حول هذا الموضوع.

واشار مراسلنا ان البعض يطالب بفرز كل الاصوات في كل الدوائر الانتخابية، ويشكك باساس العملية الانتخابية كونها شابها الكثير من الخروقات في ادارة العملية والعد والفرز للاصوات والتقنيات المستخدمة.

وشكك رئيس تحالف الوطنية اياد علاوي خلال مؤتمر صحفي بنتائج الانتخابات ونسبة المشاركة فيها حيث قال ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 12 الفاً، وعليه ان هذه الانتخابات باطلة ويجب اعادتها.

واوضح مراسلنا ان القوى السياسية تتحدث عن خروقات في العملية الانتخابية، ومن هذه القوى السياسية تحالف الفتح، ودولة القانون وتحالف قوى الدولة الوطنية،نهج الوطنية، العقد الوطنية.

وبحسب المعطيات ان موضية الانتخابات العراقية امام مسؤولية كبيرة، اما ان تقنع هذه التحالفات السياسية بادائها و ازلة كافة الشكوك حول نزاهة الانتخابات واما ستبقى هذه الشكوك تشكل طعناً بالعملية الانتخابية.