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وفد من حزب الله يزور دمشق معزياً بوفاة القيادي فلسطيني

وفد من حزب الله يزور دمشق معزياً بوفاة القيادي فلسطيني
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

زار وفد من المقاومة الاسلامية اللبنانية "حزب الله" ترأسه معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود العاصمة السورية دمشق، حيث التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أبو حازم وأعضاء المكتب السياسي، وقدم الوفد التعازي برحيل أبو فاخر أمين السر المساعد للجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة.

العالم - لبنان

وقال الشيخ حمود "جئنا باسم قيادة حزب الله لتقديم التعازي برحيل القائد أبو فاخر، الذي كان له إسهامات كبيرة بالعطاء والتضحية وعرفته ميادين فلسطين وساحات النضال في لبنان وفي سوريا والأردن، وكان قائدًا صلبًا دمث الأخلاق وقوي العزم والإرادة".

وأضاف حمود أن "للقائد الراحل مواقف شتى في معركة سيف القدس على غزة 2021 م وفي انتصارات المقاومة في عدوان تموز 2006 م في لبنان، وكان له مواقف ضد "داعش" و"جبهة النصرة" في الحرب الكونية على سوريا إلى جانب محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران".

من جهته، شكر أبو حازم قيادة حزب الله والمقاومة والجمهورية الإسلامية لوقوفهم الدائم إلى جانب القضية والشعب الفلسطينيين في وجه المشروع الصهيو – أميركي وعملائه من الأعراب والمطبعين الذين تآمروا على فلسطين وعلى القضية، مؤكدًا وقوف الحركة مع محور المقاومة وسوريا الرئيس بشار الأسد والإمام السيد علي الخامنئي حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وقدم الشيخ حمود التعازي إلى قيادة الحركة ومكتبها السياسي وأنصارها والى عائلة الراحل وأبنائه، مؤكدًا أن هؤلاء العظماء لم ينعموا برؤية القدس ولكنهم سقطوا على طريق فلسطين وعلى طريق تحرير القدس.

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