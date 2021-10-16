وفد من حزب الله يزور دمشق معزياً بوفاة القيادي فلسطيني

العالم - لبنان

وقال الشيخ حمود "جئنا باسم قيادة حزب الله لتقديم التعازي برحيل القائد أبو فاخر، الذي كان له إسهامات كبيرة بالعطاء والتضحية وعرفته ميادين فلسطين وساحات النضال في لبنان وفي سوريا والأردن، وكان قائدًا صلبًا دمث الأخلاق وقوي العزم والإرادة".

وأضاف حمود أن "للقائد الراحل مواقف شتى في معركة سيف القدس على غزة 2021 م وفي انتصارات المقاومة في عدوان تموز 2006 م في لبنان، وكان له مواقف ضد "داعش" و"جبهة النصرة" في الحرب الكونية على سوريا إلى جانب محور المقاومة والجمهورية الإسلامية في إيران".

من جهته، شكر أبو حازم قيادة حزب الله والمقاومة والجمهورية الإسلامية لوقوفهم الدائم إلى جانب القضية والشعب الفلسطينيين في وجه المشروع الصهيو – أميركي وعملائه من الأعراب والمطبعين الذين تآمروا على فلسطين وعلى القضية، مؤكدًا وقوف الحركة مع محور المقاومة وسوريا الرئيس بشار الأسد والإمام السيد علي الخامنئي حتى تحرير فلسطين من بحرها إلى نهرها".

وقدم الشيخ حمود التعازي إلى قيادة الحركة ومكتبها السياسي وأنصارها والى عائلة الراحل وأبنائه، مؤكدًا أن هؤلاء العظماء لم ينعموا برؤية القدس ولكنهم سقطوا على طريق فلسطين وعلى طريق تحرير القدس.