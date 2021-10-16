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قائد بحرية الجيش الايراني الادميرال شهرام ايراني: فرق كوماندوز ايرانية أحبطت هجوما للقراصنة على ناقلة نفط ايرانية في خليج عدن

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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