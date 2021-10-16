محافظ أربيل يؤكد انتهاء أزمة الوقود قريباً

العالم - العراق

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي عقد في أربيل: إن"أزمة نقص وارتفاع أسعار قناني غاز الطبخ وقتية ،وسيتم حلها خلال الأيام المقبلة "، مشيراً الى أن"المشكلة هي نقص تزويد الغاز للمصانع ، وسيتم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص،من خلال مراقبة عمل وكلاء توزيع الغاز ،وسيكون مع كل سيارة تبيع الغاز أحد أفراد الشرطة لمراقبة عملية البيع بالسعر المحدد".

وأضاف أن"المحافظة ستحافظ على الأسعار ،وستتم محاسبة من تسول له نفسه برفع السعر عن المحدد".

وأكد خوشناو أن"المحافظة ستعمل مع وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق على عدم ارتفاع أسعار البنزين"، مبيناً أن"الحكومة لديها اتفاق سابق مع وزارة النفط الاتحادية يقضي بتزويدهم بحصة من البنزين".