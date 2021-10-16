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المفوضية العراقية تعلق على اجراءات الفرز اليدوي

المفوضية العراقية تعلق على اجراءات الفرز اليدوي
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

علقت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، إجراءات إدخال البيانات للعد والفرز اليدوي، فيما أكدت مطابقة جميع نتائج صناديق الاقتراع التي أرسلت عبر الأثير مع عصا الذاكرة.

العالم - العراق

وقال عضو مجلس المفوضين مهند الانصاري في تصريح لقناة العراقية الإخبارية، إنه "تم إجراء عملية العد والفرز اليدوي والإعلان عن النتائج من خلال شرائط الاستمارة التي تعلق داخل المركز أو خارجه والتي سترسل الى مركز ادخال البيانات في المكتب الوطني"، مؤكداً أن "العملية تتم بوجود مراقبين للكيانات السياسية وممثلين عن المرشحين".

وأضاف، أن "أغلبية الصناديق التي أرسلت نتائجها عبر الأثير وعصا الذاكرة تمت مطابقتها وظهرت أنها متطابقة"، مبيناً أن "البعض من هذه الصناديق وهي الوجبة الأخيرة كانت محجورة وبعدما تم إرسال نتائجها الى مركز إدخال البيانات كانت مطابقة أيضاً حيث تتم عملية المطابقة بين جهاز QR والشريط الموجود الذي يحمل الباسوورد الخاص بأوراق الاقتراع".

وأشار الانصاري الى أنه "تم ارسال النتائج ورقياً الى مركز إدخال البيانات في المكتب الوطني لتضاف الى النتائج الأولية التي صدرت من المفوضية"، موضحاً أن "الصناديق لا تحتوي على أعداد متساوية من الأصوات، فبعضها يحتوي على 450 صوتاً وأخرى أقل من 100 صوت وهذا الأمر لا يمكن التكهن به إلا بعد فتح جميع الصناديق".

وشدد على أن "مسألة تغيير النتائج مرهونة بصحة الأوراق الموجودة بهذه الصناديق.

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