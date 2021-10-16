بعد تفجير مسجدين بقندهار وقندوز.. "طالبان" تتعهد بتعزيز حماية المساجد

العالم- أفغانستان

وقال قائد شرطة قندهار المعين من قبل "طالبان"، في تصريح مسجل نشره اليوم السبت على حسابه في "تويتر" المتحدث باسم الحركة، محمد نعيم، إن أهالي المنطقة طلبوا من السلطات الجديدة إمدادهم بالسلاح كي يحرسوا مسجدهم بأنفسهم.

وتابع: "فعلنا ذلك، لكنهم للأسف ما استطاعوا (أداء هذه المهمة)، ولذلك في المستقبل سنكلف مجموعات خاصة بحراسة مثل هذه الأماكن" على حد قوله.

وجاء التفجير الانتحاري الذي دوى أمس الجمعة في قندهار بعد أسبوع من هجوم مماثل أودى، حسب بعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 شخصا في مسجد آخر بولاية قندوز لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام .

وتبنى تنظيم "داعش" الوهابي كلا الهجومين.