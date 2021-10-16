السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.. احتجاجات مؤيدة للجيش تحت شعار " تسقط حكومة الجوع "

السودان.. احتجاجات مؤيدة للجيش تحت شعار
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تجمع آلاف المحتجين المؤيدين للجيش السوداني أمام القصر الرئاسي اليوم السبت وهتفوا "تسقط حكومة الجوع"، في وقت تواجه فيه البلاد أكبر أزمة سياسية في المرحلة الانتقالية الممتدة لعامين.

العالم- السودان

ويتقاسم العسكريون والمدنيون السلطة في تحالف لا يسوده الوفاق منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 2019.

لكن بعد محاولة انقلاب فاشلة في سبتمبر الماضي عزت السلطات المسؤولية عنها لقوى موالية للبشير، يطالب القادة العسكريون بإصلاحات لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وللحكومة المدنية.

غير أن القادة المدنيين اتهموا العسكريين بدورهم بالسعي للسيطرة على السلطة.

ودعا فصيل متحالف مع الجيش في قوى إعلان الحرية والتغيير، يشمل جماعات مسلحة تمردت على البشير، إلى احتجاجات اليوم السبت.

وقال أيمن خالد والي ولاية الخرطوم إنه قبيل بدء المظاهرات "تفاجأ أفراد التأمين من قوات الشرطة والاستخبارات وأثناء قيامهم بواجبهم بمجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة وبمجموعة من السيارات قامت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم وإزالة الحواجز التأمينية".

تصنيف :

روابط ذات صلة

حمدوك يكشف عن خريطة طريق لإنهاء الأزمة في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تظاهرة منددة بالتطبيع مع الاحتلال في السنابس شمال البحرين

المغرب.. العثماني يفتتح عيادته النفسية عقب خسارته الانتخابات

وزير الصحة الايراني: اكثر من 70 مليون تطعيم بلقاح كورونا في البلاد

المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يعقد في طهران بمشاركة 39 دولة

استشهاد أسير سوري محرر بنيران إسرائيلية في الجولان (صور)

السودان.. احتجاجات مؤيدة للجيش تحت شعار " تسقط حكومة الجوع "