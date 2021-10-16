أردوغان لميركل: الأتراك يعانون في أوروبا من العنصرية ومعاداة الإسلام

العالم- تركيا

وأضاف أردوغان اليوم السبت خلال مؤتمر صحفي جمعه بالمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في اسطنبول: "يشكل المجتمع التركي في ألمانيا الجانب الاجتماعي الأهم في علاقاتنا وثروتنا المشتركة".

وأردف: "الجالية التركية لها دور فعال في تنمية ألمانيا وتقدمها وتطورها ونقدر دور الجالية والدور الفعال لميركل في دعم الجالية".

وتابع: "تناولنا مع السيدة ميركل العلاقات الثنائية وقضايا أخرى ضمن أجندتنا بشكل مفصل"، معربا عن أمله أن تسير العلاقات مع الحكومة الألمانية الجديدة بشكل جيد على غرار التعاون الناجح مع حكومة ميركل.

وأكد الرئيس التركي على أنه "على الرغم من العراقيل والأزمات التي وضعتها أوروبا وعدد من الدول، كانت وجهات نظر السيدة ميركل ايجابية خاصة ما يتعلق بالاتحاد الاوروبي".

وأضاف: "دائما ما أيدت السيدة ميركل الدور الفعال التركي في المنطقة وأهمية انضمامها للاتحاد الاوروبي".

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية إن لبلادها دائما مصالح مشتركة مع تركيا، مؤكدة على أن الحكومة الفيدرالية القادمة ستراعي ذلك.

وأكدت: "سعينا مؤخرا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بيننا وبين تركيا ونبذ قصارى جهدنا لتطويرها"، مشيرة إلى أن الجالية التركية في ألمانيا تقدر بـ 4 ملايين تركي.

وأضافت: "أبلغت الرئيس أردوغان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم تركيا في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية"، مشددة على أن: "هدفنا منع تهريب البشر، ودعم الاتحاد الأوروبي لتركيا بهذا الشأن ضرورة وشرط أساسي".

(الأناضول)