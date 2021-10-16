المغرب.. العثماني يفتتح عيادته النفسية عقب خسارته الانتخابات

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جاء ذلك وفق تدوينة للعثماني، والذي يتولى حاليا منصب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (معارض)، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال العثماني: “بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

وفي انتخابات 8 سبتمبر/أيلول الماضي، ‎فشل العثماني في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط”، بالعاصمة.

وترأس العثماني (65 عاما) الحكومة المغربية خلال الفترة من مارس/آذار 2017 إلى سبتمبر/أيلول 2021، فيما عمل قبل ذلك كطبيب نفسي لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن يعقد “العدالة والتنمية” مؤتمرا في 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري، لاختيار قيادة جديدة، عقب هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، إذ حصل الحزب على 13 مقعدا فحسب، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016.

ومطلع أكتوبر /تشرين الأول الجاري، عيّن الملك المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.