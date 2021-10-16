السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب.. العثماني يفتتح عيادته النفسية عقب خسارته الانتخابات

المغرب.. العثماني يفتتح عيادته النفسية عقب خسارته الانتخابات
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء المغربي السابق، سعد الدين العثماني، السبت، افتتاح عيادته الخاصة بالطب النفسي، عقب نحو شهر على خسارته في الانتخابات البرلمانية.

العالم - المغرب

جاء ذلك وفق تدوينة للعثماني، والذي يتولى حاليا منصب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” (معارض)، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”.

وقال العثماني: “بعد إتمام الإجراءات الإدارية الضرورية، وبعد نهاية مهامي الحكومية، سأعود لأشرع العمل في عيادتي الخاصة بالطب النفسي الأسبوع المقبل، مباشرة بعد عطلة المولد النبوي الشريف”.

وفي انتخابات 8 سبتمبر/أيلول الماضي، ‎فشل العثماني في الاحتفاظ بمقعده البرلماني عن دائرة “الرباط المحيط”، بالعاصمة.

وترأس العثماني (65 عاما) الحكومة المغربية خلال الفترة من مارس/آذار 2017 إلى سبتمبر/أيلول 2021، فيما عمل قبل ذلك كطبيب نفسي لسنوات طويلة.

ومن المقرر أن يعقد “العدالة والتنمية” مؤتمرا في 30 أكتوبر/تشرين أول الجاري، لاختيار قيادة جديدة، عقب هزيمة قاسية في الانتخابات التشريعية، إذ حصل الحزب على 13 مقعدا فحسب، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016.

ومطلع أكتوبر /تشرين الأول الجاري، عيّن الملك المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

روابط ذات صلة

استقالة سعد الدين العثماني من أمانة حزب العدالة والتنمية الحاكم

رئيس الوزراء المغربي: الملك مستعد لإقامة حوار من دون شروط مع الرئيس الجزائري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تظاهرة منددة بالتطبيع مع الاحتلال في السنابس شمال البحرين

المغرب.. العثماني يفتتح عيادته النفسية عقب خسارته الانتخابات

وزير الصحة الايراني: اكثر من 70 مليون تطعيم بلقاح كورونا في البلاد

المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية يعقد في طهران بمشاركة 39 دولة

استشهاد أسير سوري محرر بنيران إسرائيلية في الجولان (صور)

السودان.. احتجاجات مؤيدة للجيش تحت شعار " تسقط حكومة الجوع "