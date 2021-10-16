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وزير الصحة الايراني: اكثر من 70 مليون تطعيم بلقاح كورونا في البلاد

وزير الصحة الايراني: اكثر من 70 مليون تطعيم بلقاح كورونا في البلاد
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بانه تم تطعيم اكثر من 70 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد لغاية الان.

العالم - ايران

يتبع ..

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