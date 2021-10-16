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بالدموع والألم

شاهد.. قندهار تودع شهداء مسجد الفاطمية

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

بالدموع والحزن والألم ودع أتباع أهل البيت عليهم السلام شهدائهم الذين سقطوا في مسجد الفاطمية بولاية قندهار جنوب أفغانستان، على يد الإرهاب الداعشي الوهابي الذي غدر بهم وقت الصلاة.

العالم - خاص بالعالم

عشرات القبور تم حفرها في مقبرة قندهار لتحتضن الأجساد الطاهرة للشهداء التي ضمت ثلة من الشيوخ والأطفال والنساء والرجال، الذين كان ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون في بلد لم يوفر لهم أدنى أشكال الحماية أمام اعتداءات الغدر الداعشي.

وقال عبد الله وهو مسؤول في ولاية قندهار: "إنها جرائم بشعة يتعرض لها المسلمون من أتباع أهل البيت والتي جرت آخر مرة في مسجد الفاطمية وهذه الجريمة يجب أن تواجه باستنكار وتنديد المجتمع الدولي والعالم بأسره، فالإرهاب لم يتوقف عن استهدف المسلمين في مختلف المدن والولايات الأفغانية وقتل المصلين في قندوز وبدخشان وكابول وأخيراً في قندهار".

الاعتداء الإرهابي يأتي بعد أسبوع فقط على إعتداء مشابه تعرض له أتباع أهل البيت في مسجد بولاية قندوز شمال شرق أفغانستان، راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى وتبناه تنظيم "داعش" الوهابي.

وقال محمد وهو من ذوي شهداء مسجد فاطمية: "لقد قدمنا الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ وجميعهم، كانوا قد قدموا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة لكن الإرهابيين جاءوا إلى المسجد وفجروا أنفسهم في داخله".

على بعد مسافة من مقبرة الشهداء، يرقد في مستشفى ولاية قندهار عشرات الجرحى الذين نجوا من الإعتداء الإرهابي بأعجوبة، بينما وقف ذووهم خارج المستشفى ينتظرون بفارغ الصبر عودة أبنائهم وقد تمت معالجة جراحهم.

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