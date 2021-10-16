استشهاد أسير سوري محرر بنيران إسرائيلية في الجولان (صور)

العالم - سوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم السبت أن الأسير المحرر مدحت الصالح فارق الحياة نتيجة لإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي رشقات من الرصاص عليه، أثناء عودته إلى منزله في بلدة عين التينة الواقعة مقابل بلدة مجدل شمس المحتلة.

ووفقا لتقارير صحفية، اعتقل الكيان مدحت الصالح، وهو من أبناء مجدل شمس، لأول مرة عام 1983، لدى محاولته اجتياز خط التماس بين اشطري الجولان، وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله مجددا عام 1985، وحكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة تأسيس خلايا مقاومة المحتل في الجولان.

وتولى الصالح لاحقا منصب مدير مكتب شؤون الجولان في رئاسة مجلس الوزراء السوري.

وتداولت وسائل إعلام لقطات تظهر الصالح مع الرئيس السوري بشار الأسد.