السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
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رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل يقول إن تياره يؤيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وسيتصدى لمن يحاولون عرقلته

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-10-2021

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