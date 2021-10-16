شاهد..الشمال السوري يلتهب بنيران اقتتال تركيا -قسد

العالم - خاص بالعالم

فقيادة القوات التركية في سوريا طلبت السبت من الفصائل العاملة تحت أمرتها رفع الجاهزية التامة والتأهب في حال الطلب، في ظل حديث الرئيس التركي والإعلام التابع له عن اقتراب موعد معركة ضد "الإرهابيين" شمال سوريا على حد وصفه.

المرصد السوري المعارض أشار إلى أن عموم مناطق نفوذ القوات الكردية لشمال وشمال شرق سوريا، تشهد حالة من التوتر والترقب، مع تصاعد التهديدات التركية لاستهدافات مرتقبة على هذه المناطق.

وفي هذا السياق كانت قيادة "قسد" أصدرت تعليمات داخلية لعناصرها، تمنعهم من مغادرة مقراتهم في كل من دير الزور والرقة والشدادي والمناطق الخاضعة لنفوذها، لمدة ثلاثة أيام، مؤكدة أن كل من يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمسائلة العسكرية القانونية.

هذا فيما أفادت مصادر ميدانية بمقتل جندي تركي وإصابة خمسة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا تابعا للقوات التركية، على طريق معرة مصرين المؤدي إلى الحدود السورية- التركية، حيث تسبب الانفجار في عطب عدة آليات ثقيلة، في حين عملت القوات التركية على تطويق المكان المستهدف.

وتجدد القصف المدفعي التركي السبت على مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف التركي قريتي المالكية وقلعة الشوارغة شمالي حلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون قرى العلقمية و مرعناز بريف حلب الشمالي، إلى جانب قصفها بالأسلحة الثقيلة، قرية أم البراميل، والطريق الدولي إم فور، في ريف ناحية عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى لوقوع أضرار مادية.

وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري إلى خطوط المواجهة، شملت دبابات، منها دبابات تي 90 ومدافع ذاتية الدفع.

وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال سوريا، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، ونادراً ما تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، وغالباً ما تتّهم أنقرة المسلحين الاكراد بالوقوف خلفها.