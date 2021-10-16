السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 16-10-2021

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-10-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-10-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بغداد تسعى لإعادة جميع النازحين من تركيا

درعا.. بلدتا الكرك والسهوة تنضمان لاتفاقية التسوية

الحكومة العراقية تتوجه بطلب إلى بولندا بشأن العالقين

المعارضة الأردنية خسرت 50% من قوتها التصويتية في انتخابات 2020

مفوضية انتخابات العراق تحدد موعد إعلان النتائج النهائية

باسيل: القوي ليس من يقنص الناس عن سطوح البنايات بل من يجنب منطقته الفتنة