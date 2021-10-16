باسيل: القوي ليس من يقنص الناس عن سطوح البنايات بل من يجنب منطقته الفتنة

العالم - لبنان

وأوضح باسيل: أحدهم كلما حاول تنظيف نفسه يفشل من خلال سفك الدم لأنها طبيعته وجريمة الطيونة أكبر برهان

وأضاف: من تاريخه أسود لا يستطيع ادعاء الانحياز للعدالة ويقتل شعباً متظاهراً ويحاول أن يتسبب بفتنة.

ونوه رئيس التيار الوطني الحر، "نريد لبنان متفاعلاً مع محيطه العربي في سوريا وفلسطين والأردن والعراق".

وقال: تفاهمنا مع من طرد العدو الإسرائيلي وهم تحالفوا معه، تفاهم مار مخايل عقد لتصبح خطوط التماس السابقة خطوطاً جامعة.

واشار الى أن التيار الوطني الحر يؤيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مضيفا أنه "ضد أي عملية تسييس أو تحيز في تحقيق مرفأ بيروت".

وسقط 7 ضحايا الخميس الماضي في كمين نصبه مسلحون لمتظاهرين سلميين أرادوا التجمع امام القصر العدلي اعتراضا على القاضي طارق بيطار لتسييسه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.