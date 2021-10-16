درعا.. بلدتا الكرك والسهوة تنضمان لاتفاقية التسوية

العالم - سوريا

وذكرت المصادر، أن الجيش والجهات المختصة باشروا بتنفيذ عمليتي تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء الكرك الشرقي والسهوة، واستلام الأسلحة الموجودة لدى بعض المسلحين.

وأوضحت، أن العشرات من المسلحين والمطلوبين والفارين توافدوا لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح الذي بحوزة بعضهم للجيش.

ولفتت إلى أن الجيش والجهات المختصة وبعد الانتهاء من عمليتي تسوية الأوضاع واستلام السلاح، ستقوم بتنفيذ باقي بنود التسوية، حيث سينتشر الجيش في البلدتين ويقوم بعمليتي التمشيط والتفتيش على السلاح إيذاناً بعودة العمل في المؤسسات الخدمية بشكل آمن ما ينعكس على مستوى الخدمات ونوعيتها في تلك المناطق.

وقبل بلدتي الكرك الشرقي والسهوة جرى تنفيذ التسوية في الكثير من مدن وبلدات وقرى ريف درعا الشرقي. كما جرى تنفيذها في أغلب مدن وبلدات وقرى الريفين الشمالي والغربي من المحافظة، إضافة إلى حي درعا البلد وسط المدينة.

وتم الأسبوع الماضي إقامة حفل فني ضخم في المدينة الرياضية وسط مدينة درعا، احتفالاً بالانتصارات التي تتحقق في المحافظة عبر إعادة الأمن والاستقرار إلى أغلب مدنها وقراها من خلال تنفيذ التسوية التي طرحتها الدولة.