السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: شبان يتمكنون من احراق حاجز شعفاط في القدس المحتلة بزجاجات حارقة والانسحاب بسلام

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مظاهرات في الخرطوم.. شاهد..تجاذب بين القوى في السودان والضحية هو الشعب

مقتل قياديين من"جبهة المقاومة" الأفغانية في اشتباكات مع "طالبان" في بغلان

سمير جعجع يعترف بتواجد عناصر حزبه في الطيونة

200 رجل أعمال إسرائيلي يزورون الإمارات

بالفيديو.. شاهد الحالة الفريدة للسعودية في اليمن

شاهد..تصادم القوى في السودان يطفو على السطح