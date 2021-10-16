إقبال اهالي قرى الريف الشرقي بدرعا على مركز التسوية

العالم - مراسلون

إقبال لافت شهدته بلدة المسيفرة والقرى المحيطة بها بريف درعا الشرقي في الجنوب السوري على مركز التسوية الذي افتتحته اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا لتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين وتسليم سلاحهم.

عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة التي كانت بحوزتهم سلمت للجهات المختصة لإنهاء الوجود المسلح في البلدة لبسط سيطرة الدولة وعودة المؤسسات الحكومية إليها.

حالة من الارتياح الشعبي تعم أهالي بلدة المسيفرة بعد دخولها لاتفاق المصالحة تنفيذا لاتفاق مماثل كالذي تم بكافة مناطق المحافظة، تمهيدا لإستعادة عجلة الحياة في البلدة.

تتميز بلدة المسيفرة بقربها من محافظة السويداء و سمح موقعها للمسلحين خلال السنوات الماضية بالقيام بالعديد من الاغتيالات وحالات الخطف بين محافظتي درعا والسويداء.

إنضمام بلدات المسيفرة والسهوة والكرك الشرقي المحايذة لريف السويداء لإتفاق التسوية وعودة سلطة الدولة السورية اليها، يعتبر خطوة هامة للقضاء على كل اشكال الفوضى والقتال وعمليات الخطف التي كانت تحدث بشكل في هذه المنطقة.