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مصادر فلسطينية: إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي في القدم خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في شارع السلطان سليمان بالقدس المحتلة

السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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