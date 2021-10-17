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العراق.. مقتدى الصدر يزعم أن كتلته الأكبر

العراق.. مقتدى الصدر يزعم أن كتلته الأكبر
السبت ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

العالم-العراق

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "أعلنت القبول بقرار المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت"، مدعيا أنه "تبين لنا أن الكتلة الصدرية هي الأكبر انتخابيا وشعبيا وكله".

وأضاف: "سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته".

ودعا الصدر جميع أطياف الشعب العراقي إلى المساهمة في "إصلاح الوطن معا وتخليصه من الفساد والاحتلال والتطبيع والإرهاب والتبعية والخضوع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية السبت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%، لافتة إلى أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب.

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