أردوغان يبدأ جولة إلى القارة الإفريقية الأحد

العالم-تركيا

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان إن زيارة أردوغان الرسمية إلى أنغولا هي الأولى من نوعها لرئيس تركي.

وأشار البيان إلى أن علاقات البلدين اكتسبت زخما عبر الزيارة التي أجراها رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، إلى تركيا يومي 27 و28 يوليو الماضي.

وحول محطة توغو، أكد البيان أن زيارة أردوغان إلى هذا البلد تعتبر تاريخية لأنها ستكون الأولى من نوعها أيضا على مستوى رئيس جمهورية تركيا.

وذكر أن المحادثات التي سيجريها الرئيس التركي في العاصمة لومي، ستناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب البيان، سيختتم أردوغان جولته بزيارة أبوجا، عاصمة نيجيريا التي لديها "علاقات متجذرة وقوية" مع تركيا.

ولفت إلى أن المحادثات التي ستجرى مع الجانب النيجيري ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تعميق التعاون القائم بين البلدين.