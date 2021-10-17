الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أردوغان يبدأ جولة إلى القارة الإفريقية الأحد

أردوغان يبدأ جولة إلى القارة الإفريقية الأحد
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

يتوجه الرئيس التركي رجب رطيب أردوغان، يوم الأحد، إلى القارة الإفريقية في إطار جولة تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا خلال الفترة بين 17 و20 أكتوبر الجاري.

العالم-تركيا

وقالت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان إن زيارة أردوغان الرسمية إلى أنغولا هي الأولى من نوعها لرئيس تركي.

وأشار البيان إلى أن علاقات البلدين اكتسبت زخما عبر الزيارة التي أجراها رئيس أنغولا جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، إلى تركيا يومي 27 و28 يوليو الماضي.

وحول محطة توغو، أكد البيان أن زيارة أردوغان إلى هذا البلد تعتبر تاريخية لأنها ستكون الأولى من نوعها أيضا على مستوى رئيس جمهورية تركيا.

وذكر أن المحادثات التي سيجريها الرئيس التركي في العاصمة لومي، ستناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية، وتركز على تعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب البيان، سيختتم أردوغان جولته بزيارة أبوجا، عاصمة نيجيريا التي لديها "علاقات متجذرة وقوية" مع تركيا.

ولفت إلى أن المحادثات التي ستجرى مع الجانب النيجيري ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تعميق التعاون القائم بين البلدين.

روابط ذات صلة

اردوغان يعزل 3 أعضاء بلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي

تهديدات أردوغان حول الشمال السوري.. لماذا الآن وما علاقتها بإدلب؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان يبدأ جولة إلى القارة الإفريقية الأحد

مقتل ضابط أمن الشرطة جراء اعتداء مسلح في ولاية تكساس الأمريكية

اختبار صاروخ صيني فرط صوتي حول مدار الأرض

سوريا.. مقتل 3 أطفال بانفجار لغم من مخلفات "داعش" بريف السويداء

العراق.. مقتدى الصدر يزعم أن كتلته الأكبر

العراق.. "الإطار التنسيقي" يرفض نتائج الانتخابات