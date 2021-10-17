كتلة عراقية تطالب بفرز الأصوات يدوياً ومطابقتها مع النتائج الأولية

العالم - العراق

وقال الباشا في بيان: "نحن في كتلة عراق النهضة والسلام منذ بداية ظهور نتائج الانتخابات والى هذه الساعة لم نصرح اي تصريح والسبب يعود باننا انتظرنا النتائج النهائية التي من المفروض ان تعلن من قبل المفوضية العليا للانتخابات".

وأضاف: "اعلنت المفوضية عن النتائج الاولية للانتخابات والتي لا تمت للواقع بصلة ومنافية للواقع مقارنة بعملنا وجمهورنا حيث قدم المكتب السياسي لكتلة عراق النهضة والسلام كافة الخدمات لكافة الشرائح في مدينتنا الحبيبة الموصل كما قدم اهلنا لنا العهد والوعد بالتوجه لانتخاب الكتلة ورئيسها ولكن كانت النتائج مفاجئة وغير طبيعية".

وطالب الباشا مفوضية الانتخابات "بعد وفرز صناديق الاقتراع يدوياً ومطابقتها بالنتائج الاولية التي تم عرضها ونؤكد وبشدة على عد وفرز المحطات التي تم ارسالها الى بغداد والتي لم يتم عدها وفرزها لهذه اللحظة وتركها في مخازن المفوضية بدون رقابة"، مطالباً ايضا بأن "يكون العد والفرز تحت اشراف اممي وتحت انظار وسائل الاعلام والشعب العراقي".

وأعلنت امس السبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكتمال النتائج الأولية بعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي، وقالت إن النتائج قابلة للطعون، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، فيما اعلنت قوى سياسية على رأسها الإطار التنسيقي رفضها الكامل للنتائج.