بالأسماء والأرقام.. عدد مقاعد الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد مساء السبت "هذه النتائج تُعد أولية ويمكن الطعن فيها"، مشدداً بالقول "ملزمون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، مشيراً إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43%.

وفيما كشف أنّ "3681 محطة انتخابية تم عدّها يدوياً خلال الأيام الماضية"، لم يذكر جليل أسماء القوى الفائزة أو عدد ما حصلت عليه من مقاعد برلمانية، لكنه أشار إلى أنها باتت موجودة الآن على موقع المفوضية الرسمي على شبكة الإنترنت.

ونشرت وسائل اعلام عراقية احصائية جديدة لعدد مقاعد الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب حسب النتائج الاولية المكتملة وفقا للتالي:

التيار الصدري (73 مقعدا)

تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي (37 مقعدا)

ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (34 مقعدا)

الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (32 مقعدا)

تحالف الفتح (17 مقعدا)

تحالف كردستان (16 مقعدا)

تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)

حركة امتداد المدنية (9 مقاعد)

الجيل الجديد (9 مقاعد)

إشراقة كانون (6 مقاعد)

العقد الوطني (5 مقاعد)

تحالف قوى الدولة الوطنية (4 مقاعد)

تصميم (5 مقاعد)

مسيحيون - كوتا (5 مقاعد)

جماهيرنا (3 مقاعد)

حركة حسم للاصلاح (2 مقعد)

المشروع الوطني (1 مقعد)

تحالف النهج (1 مقعد)

تجمع اهالي واسط المستقل (1 مقعد )

التحالف العربي في كركوك (1 مقعد)

المكون الفيلي (1 مقعد)

قادمون (1 مقعد)

الجماهير الوطنية (1 مقعد)

تحالف الامال الوطني (1 مقعد)

الشبك (1 مقعد)

المنتج الوطني (1 مقعد)

الصابئة (1 مقعد)

حركة بلادي (1 مقعد)

حقوق (1 مقعد)

الايزيديون (1 مقعد)

اقتدار (1 مقعد)

تيار الفراتين (1 مقعد)

الوفاء والتغيير (1 مقعد)

جبهة تركمان العراق (1 مقعد)

السند الوطني (1 مقعد)

جماعة العدل الكردستانية (1 مقعد)

مستقلون ( 38 مقعدا)

المصدر: وكالات