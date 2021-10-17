الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالأسماء والأرقام.. عدد مقاعد الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية

بالأسماء والأرقام.. عدد مقاعد الكتل الفائزة في الانتخابات العراقية
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اكتمال النتائج الأولية بعد الانتهاء من العد والفرز اليدوي، وقالت إن النتائج قابلة للطعون، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية. فيما اعلنت قوى سياسية ومنها الإطار التنسيقي رفضها الكامل للنتائج.

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد مساء السبت "هذه النتائج تُعد أولية ويمكن الطعن فيها"، مشدداً بالقول "ملزمون بأن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين"، مشيراً إلى أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 43%.

وفيما كشف أنّ "3681 محطة انتخابية تم عدّها يدوياً خلال الأيام الماضية"، لم يذكر جليل أسماء القوى الفائزة أو عدد ما حصلت عليه من مقاعد برلمانية، لكنه أشار إلى أنها باتت موجودة الآن على موقع المفوضية الرسمي على شبكة الإنترنت.

ونشرت وسائل اعلام عراقية احصائية جديدة لعدد مقاعد الكتل الفائزة في انتخابات مجلس النواب حسب النتائج الاولية المكتملة وفقا للتالي:

التيار الصدري (73 مقعدا)

تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي (37 مقعدا)

ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (34 مقعدا)

الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني (32 مقعدا)

تحالف الفتح (17 مقعدا)

تحالف كردستان (16 مقعدا)

تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر (14 مقعدا)

حركة امتداد المدنية (9 مقاعد)

الجيل الجديد (9 مقاعد)

إشراقة كانون (6 مقاعد)

العقد الوطني (5 مقاعد)

تحالف قوى الدولة الوطنية (4 مقاعد)

تصميم (5 مقاعد)

مسيحيون - كوتا (5 مقاعد)

جماهيرنا (3 مقاعد)

حركة حسم للاصلاح (2 مقعد)

المشروع الوطني (1 مقعد)

تحالف النهج (1 مقعد)

تجمع اهالي واسط المستقل (1 مقعد )

التحالف العربي في كركوك (1 مقعد)

المكون الفيلي (1 مقعد)

قادمون (1 مقعد)

الجماهير الوطنية (1 مقعد)

تحالف الامال الوطني (1 مقعد)

الشبك (1 مقعد)

المنتج الوطني (1 مقعد)

الصابئة (1 مقعد)

حركة بلادي (1 مقعد)

حقوق (1 مقعد)

الايزيديون (1 مقعد)

اقتدار (1 مقعد)

تيار الفراتين (1 مقعد)

الوفاء والتغيير (1 مقعد)

جبهة تركمان العراق (1 مقعد)

السند الوطني (1 مقعد)

جماعة العدل الكردستانية (1 مقعد)

مستقلون ( 38 مقعدا)

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

كتلة عراقية تطالب بفرز الأصوات يدوياً ومطابقتها مع النتائج الأولية

السيد مقتدى الصدر يعلن قبوله نتائج الانتخابات ويؤكد ان كتلته هي الاكبر

العراق.. "الإطار التنسيقي" يرفض نتائج الانتخابات

إعلان النتائج الكاملة الأولية للانتخابات العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تبون: لا تنازل في التعاطى مع ملفات الاستعمار الفرنسي

حكومة فنزويلا تعلق التفاوض مع المعارضة

محافظ خوزستان: الزلزال الاخير الحق اضرارا بنحو 4 آلاف وحدة سكنية

عبد السلام: مطالبة امريكا بممرات آمنة للمسلحين دليل ارتباطهم بها

ظاهرة فلكية.. بقعة كالألماس في سماء الدول العربية

سوريا تسجل 340 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 9 حالات