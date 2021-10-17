حكومة فنزويلا تعلق التفاوض مع المعارضة

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وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، والذي يرأس وفد الحكومة للتفاوض مع المعارضة أيضا: "وفدنا يعلن تعليق مشاركته في الحوار والمفاوضات. لن نحضر جولة المفاوضات المقررة غدا في المكسيك تعبيرا عن احتجاجنا الشديد ضد الاعتداء الوحشي ضد مندوبنا أليكس صعب".

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية تسليم صعب للولايات المتحدة، محملة السلطات في جمهورية الرأس الأخضر، والحكومة الأمريكية مسؤولية حياة صعب وسلامته الجسدية.

وأكدت الخارجية الفنزويلية، أن كاراكاس تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على ما وصفته بـ"اختطاف" أحد دبلوماسييها في برايا.

يُشار إلى أن صعب اعتقل في جمهورية جزر الرأس الأخضر في يونيو/ حزيران العام الماضي، بعد هبوط طائرته بأحد مطارات الدولة للتزود بالوقود.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، حكما بتسليم أليكس صعب للولايات المتحدة، على خلفية اتهامه بغسيل الأموال لصالح الحكومة الفنزويلية.