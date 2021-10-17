محافظ خوزستان: الزلزال الاخير الحق اضرارا بنحو 4 آلاف وحدة سكنية

العالم - حوادث

وقال خليليان في تصريح تلفزيوني مساء السبت: ان الزلزال (الذي وقع يوم الاثنين من الاسبوع قبل الماضي) قد الحق اضرارا بمناطق في مدن انديكا وايذة ومسجد سليمان.

واوضح بان الزلزال ادى الى تدمير 3 قرى تماما في مدينة انديكا.

واوضح بان عمليات الاغاثة وتقديم المساعدات مثل الخيام والاغذية جرت من قبل جمعية الهلال الاحمر ويتم حاليات توفير سائر المستلزمات.

واضاف: لحسن الحظ ان الزلزال وقع حينما كانت العشائر في حالة ارتحال والعودة للمنطقة لذا فان عدد الجرحى لم يتجاوز 20 شخصا تمت معالجتهم ميدانيا.

وصرح بان غالبية الاضرار لحقت بالمنازل فضلا عن تضرر بعض الطرق القروية ومراكز تربية الماشية.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق واقعة عند الحدود الادارية بين محافظتي خوزستان وكهكيلوية وبوير احمد في الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين قبل الماضي.