واردات ايران من لقاحات كورونا تتجاوز 100 مليون جرعة

العالم - ايران

وذكر مركز العلاقات العامة بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي: مع وصول الشحنة 68 من اللقاحات الى البلاد ، تجاوزت اللقاحات المستوردة من مصادر أجنبية 100 مليون جرعة.

واوضحت ان بولندا تبرعت بالشحنة الاخيرة المكونة من مليون جرعة من لقاح استرازينيكا ووصلت البلاد الليلة الماضية (السبت) على متن رحلة لشركة لوفتهانزا.

ولفتت وزارة الصحة الايرانية الى انه بحلول بداية نوفمبر/تشرين الثاني، سيتجاوز عدد اللقاحات التي تصل البلاد 150 مليون جرعة.

وفي هذا السياق استوردت جمعية الهلال الأحمر الايراني ، الأحد الماضي، الشحنة السابعة والعشرين من اللقاح المضاد لكورونا والتي تحتوي على 6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم وسلمتها إلى وزارة الصحة في مطار الإمام الخميني (رض).

وصرح رئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي على هامش وصول هذا الشحنة، إن الأمر الذي صدر بشأن استمرار استيراد اللقاحات جاء نتيجة تعاون متعدد الأطراف للجهات المسؤولة في هذا المجال إلى جانب الإشراف الفعال من قبل النائب الأول لرئيس الجمهورية، مما دفع جمعية الهلال الأحمر إلى استيراد 4 شحنات تحتوي على 24 مليون جرعة من لقاح كورونا الأسبوع الماضي.

واضاف: : استوردت حمعية الهلال الأحمر الايراني ما مجموعه 76 مليونا و 390 ألف جرعة من لقاح سينوفارم منذ مايو أيار الماضي ولغاية الآن.