قائمة الفائزين في مهرجان الأطفال واليافعين السينمائي الدولي الـ34

العالم - ايران

وأفاد المكتب الإعلامي بالمهرجان إن الجوائز التي مُنحت في هذا الحفل هي على النحو التالي:

*جوائز القسم الدولي

– جائزة سيفاج والدبلوم الفخري والفراشة الذهبية عن فيلم “يدو” (مهدي جعفري).

جوائز قسم الرسوم المتحركة القصيرة ، الدبلوم الفخري لفيلم “جدتي ماتيلدا” (ميغوئل أنيا بوريا) من المكسيك.

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية في قسم القصص القصيرة عن فيلم “صمت النهر” (فرانشيسكا كانه با) من بيرو.

الدبلوم الفخري للإنجاز الفني للموسيقى التصويرية لفيلم “سوومي” (روهان رومن) للمخرج “آمول وسانت غل” من الهند.

– الدبلوم الفخري للإنجاز الفني لتصوير فيلم “يدو” (مرتضى نجفي).

الدبلوم الفخري للممثل الطفل واليافع في فيلم “مخافظ برادر” (فريد كراهان) من تركيا.

– الدبلومة الفخري والفراشة الذهبية لأفضل ممثل طفل ويافع في فيلم ” بسران دريا (ياسين حبيب بور).

الدبلومة الفخري وأفضل سيناريو لفيلم “أبناء البحر” (أفشين هاشمي وحسين قاسمي جامي) من إيران.

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية عن إخراج فيلم “يدو” (مهدي جعفري) من إيران.

– الدبلوم الفخري وجائزة الفراشة الذهبية الجائزة الخاصة من لجنة التحكيم عن فيلم “لوسيا” (خوان باتو) من أسبانيا.

– الدبلوم الفخري وجائزة الفراشة الذهبية للأطفال واليافعين من لجنة التحكيم عن فيلم “جدي فضائي” (دراجن جاركوويتش ومارينا اندريه اسكوب) من البوسنة.

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية لأفضل فيلم “يدو” (محمد رضا مصباح).

جوائز القسم المحلي:

الدبلوم الفخري من قسم “قصص كورونا” في “فضاى زندكي” (إيليا رمضاني).

– دبلوم الشرف في الإبداع والابتكار لـ “افسانه بُناسان ” (حبيب أحمد زاده).

– الدبلوم الفخري في قسم الأعمال وتشجيع جمهور الأطفال واليافعين في فيلم “بام بالا” (بهروز مفيد).

– دبلوم فخرية لتقديم صورة مختلفة لليافعين في منطقة سيستان وبلوتشستان في فيلم “ليبار” (حسين ريغي).

– في قسم “سلسة الويب ” الدبلوم الفخري لفيلم “اشمتشز – خطأ رقمي” (صرخة بيات).

– في قسم الرسوم المتحركة القصيرة، الدبلوم الفخري والفراشة ذهبية عن فيلم “الهوية” (فهيمة قبادي).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية في قسم القصة القصيرة من فيلم “أنا سميرا” (متين روكن).

– الدبلوم الفخري واللوح الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل عن “سر القلعة” (كريم رناسيان).

– جائزة الشهيد بهنام محمدي عن فيلم “ابني رسول” (نبي قلي زاده).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية أحسن إنجاز فني للموسيقى التصويرية لفيلم “ليبار” (مسعود سخاوت دوست).

– الدبلوم الفخري وجائزة الفراشة الذهبية عن فيلم “بام بالا” (سيد جمال سيد حاتمي).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية لأفضل ممثل طفل ويافع في فيلم “بين الصخور” للطفلة (أنديا يحيى بور).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية لأفضل سيناريو لفيلم “بام بالا” (أمير محمد عبدي).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية لإخراج فيلم “ليبار” (حسين ريغي).

– الدبلومة الفخرية والفراشة الذهبية لمخرج فيلم “بين الصخور” (مختار عبد اللهي).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية لأفضل فيلم “أولاد البحر” (بهروز نشان).

– الدبلوم الفخري للجنة التحميم الأطفال والميافعين (تحكيم عبر الإنترنت) عن فيلم “الهوية” (فهيمة قبادي إنتاج مركز تطوير السينما الوثائقية والتجريبية).

– الدبلوم الفخري والفراشة الذهبية للحكام للأطفال واليافعين (التحكيم الحضوري في المهرجان ) “بام بالا” (بهروز مفيد).