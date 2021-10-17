أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

اطلاعات ..

- أجواء إدانة دولية واسعة النطاق للهجمات الـ " داعشية " الإرهابية على المساجد الشيعية بأفغانستان

حمايت ..

- المخطط التآمري على تيار المقاومة في لبنان مصيره الفشل المحتوم لا محالة

سياست روز ..

- محافل تيار المقاومة في لبنان تتحدث عن إستئناف سمير جعجع مهمة جر لبنان لحرب أهلية

ايران ..

- إتساع دائرة إحتجاجات القوى والأحزاب السياسية في العراق على نتائج الإنتخابات البرلمانية

جام جم ..

- وزير الخارجية السعودي يثني بشكل عجيب على مواقف وسياسات الكيان الصهيوني في المنطقة

جوان ..

- الصين تؤكد إلتزامها الكامل بالشراكة الإستراتيجية مع إيران بكل الظروف

جمهوري اسلامي ..

- إدانة دولية واسعة للهجوم الإرهابي على المصلين الشيعة بمدينة قندهار الأفغانية

قدس ..

- سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية " الكتائب " سابقا قاتل محترف بمهمة إشعال نيران حرب

كيهان ..

إستمرار الإحتجاجات وأجواء الإدانة الشعبية في البحرين للتطبيع مع الكيان الصهيوني

مردم سالاري ..

- إتساع مخاوف الإتحاد الأوروبي من تحرك بولندا في مسار ينتهي بخروجها من عضويته

ابرار ..

- وزارة الخارجية .. إدعاءات وإتهامات الرئيس الآذربيجاني الهام علييف الأخيرة مزاعم فارغة تفتقر للصدقية تماما

آرمان ملي ..

- الرئيس التونسي يبرر ضرورة إتخاذه قرارات إستثنائية بوقوف تونس على حافة الإنهيار

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في الشان اللبناني في مقالها ( جولة جديدة من تفجير الفتن بلبنان ).. احداث بيروت الاخيرة تحمل مؤشرات حول وقوف حزب القوات اللبنانية او " الكتائب " سابقا بزعامة سمير جعجع وارء تنفيذ مخطط لاشعال نيران فتنة داخلية اخرى .. ( إن إطلاق النار على مظاهرة سلمية ضد مواقف قاضي ملف إنفجار مرفأ بيروت , جزء من مخطط فتنة يستهدف تيار المقاومة) فالمظاهرة جاءت بعد خروج القاضي طارق البيطار عن مسار العدالة والحياد باصداره مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وشخصيات من المحسوبين على تيار المقاومة بعد لقائه مع السفيرة الامريكية ببيروت مباشرة , الامر الذي عزز الرؤية القائلة ان هناك طبخة مسمومة تستهدف المقاومة .وواجهت المظاهرة وابلا من نيران قناصة وسقط شهداء وجرحى/ التحقيق مع معتقلين مشتبه بهم عكس تورط لجعجع وحزبه . ان مايحدث محاولة, لتفجير فتنة تجر لبنان لحرب اهلية اخرى, ويلعب جعجع نفس دوره المعروف .

قدس ...

صحيفة قدس كتبت في مقالها( طالبان ومشكلة السيطرة على "داعش"). ... ان وقوع اربعة تفجيرات ضخمة بافغانستان وسقوط اكثر من الف قتيل وجريح باقل من شهرين يعكس ضعف حركة وحكومة طالبان في السيطرة على الاوضاع الامنية، ( حركة طالبان تواجه مشكلة جدية مقابل تحركات "داعش," تتمثل بوجود أرضيات إيديولوجية مشتركة) نعم طالبان ليست داعش وهناك خلافات في الرؤية بينها وهذا التنظيم ازاء بعض القضايا والمفاهيم ولكن هناك ارضيات ايدلوجية وفكرية وثيقة بين الجانبين في نفس الوقت , وهي ارضيات اوجدت وشائج وجسور ارتباط بين داعش وبعض الاجنحة الطالبانية الامر الذي يعيق اتخاذ حركة طالبان وحكومتها المؤقتة لاية اجراءات حازمة لاجتثاث جذور داعش والارهاب الداعشي خوفا من حدوث انشقاقات في حركة طالبان نفسها وهنا تكمن المشكلة .

عصر ايرانيان ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( القوى الغربية لا تستطيع فرض شروط ).. كتبت صحيفة عصر ايرانيان .. عكست التصريحات الاخيرة التي ادلى بها وزير الخارجية الامريكي وعدد من المسؤولين في الترويكا الاوروبية حالة عدم فهم عجيب لمدى جدية بلادنا في الدفاع عن حقوقها النووية، ( إن القوى الغربية تريد إستئناف فيينا تكرار نفس الأسطوانة المشروخة الداعية لتوسيع الإتفاق النووي وغير ذلك ) ولكن ثبت خلال كل الجولات السابقة من مفاوضات فيينا بانمثل هذه النهج يجعل مفاوضات فيينا تدور في حلقة مفرغة تماما وهو ما ترفضه ايران .ان ايجاد ارضيات صحيحة لاجراء مفاوضات هادفة ضرورة ملحة .وايجاد مثل هذه الارضيات غير ممكن من دون تعهد امريكا والقوى الغربية بالغاء الحظر وباعطاء ايران ضمانات قانونية بعد تكرار مسحية الخروج من عضوية الاتفاق النووي وبعدم طرح اية قضايا جانبية وشروط ما في المفاوضات, وعندها سيمكن الحديث عن اجراء مفاوضات مجدية لاحياء الاتفاق النووي .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن التفجيرات الارهابية في مساجد للشيعة بافغانستان في مقالها ( إيران , طالبان والشيعة الأفغان ).. ان حكومة طالبان مسؤولة في كل الاحوال عن المحافظة على ارواح وسلامة وامن المواطنين الافغان على اختلاف انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية.. ومن هذا المنطلق والاساس.. ( لايكفي مجرد إعلان حكومة طالبان إدانتها لهذه الهجمات الإرهابية, ولا يعفيها من مسؤولياتها إعلان "داعش" عن وقوفها وراء الهجمات ) ان ما يحدث في افغانستان من هجمات ارهابية تكفيرية تستهدف المواطنين الشيعة وعرقيات بعينها, يعطي صورة واضحة عن مدى ضرورة تشكيل حكومة افغانية واسعة التمثيل لتفادي الانزلاق في آتونات صراعات عرقية وطائفية لا تخدم احد لا في افغانستان ولا في المنطقة.

رسالت ..

كتبت صحيفة رسالت في مقالها ( الأمريكيون يشعرون بالسأم) عن الاجواء والتكهنات التي ترتبط بالانتخابات النصفية للكونغرس عام 2022والانتخابات الرئاسية عام 2024 بامريكا.وجاء في المقال.. تتضارب التوقعات والتخمينات حول الانتخابات التي ستشهدها امريكا العام المقبل اي الانتخابات النصفية للكونغرس في ظل وجود انقسامات وخلافات داخلية في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ( إن دراسات إجتماعية بأمريكا عكست سأم الأمريكيين من لعبة الصراع التقليدي على السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين ) كما سجلت نتائج استطلاعات الرأي تراجع متسارع وخطير لشعبية بايدن في اوساط الديمقراطيين وبين الامريكيين المستقلين عن كلا من الحزبين,ل كن هذا التراجع لا يصب لصالح ترامب في الواقع اذ يفضل منتقدوا بايدن مجيئ شخصية ديمقراطية جديدة وليس حتى كامالا هاريس بالضرورة. كما يواجه ترامب الذي يحلم بالعودة للبيت الابيض مصاعب جدية في الحزب الجمهوري نفسه , حيث تتسع دائرة معارضة كوادر وانصار الحزب لعودته بكل سلوكياته وتصرفاته الطائشة .