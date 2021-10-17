الحجم التجاري بين ايران والاتحاد الأوراسي يسجل 2.4 مليار دولار

العالم - ايران

وأشار المتحدث في بيان السبت، أن الحجم التجاري بين ايران والاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – أرمينيا – قرغيزيا – كازاخستان)، سجل نموا كمّيا 12 بالمئة وسعريا 40 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.

وأكد أن صادرات ايران بلغت 1.167 مليون طن بقيمة 514.399 مليون دولار في مقابل واردات 4.381 مليون طن بقيمة 1.968 مليار دولار.

وأضاف أن صادرات ايران في الفترة المذكورة لدول الاتحاد شهدت نموا كميا نحو 5 بالمئة وسعريا 36 بالمئة.

وحول ترتيب حجم صادرات السلع الايرانية الى الاتحاد، بيّن أن روسيا تصدرت القائمة بـ 503,779 طنا بقيمة 270.37 مليون دولار، تلتها كل من أرمينيا بـ 412,623 طنا بـ 123.675 مليون طن وكازاخستان بـ 277,265 طنا بقيمة 78.628 مليون دولار فيما حلت قرغيزيا رابعا بـ 19921 طنا بقيمة 32.195 مليون دولار واخيرا بيلاروسيا بـ 4276 طنا و 9.505 مليون دولار.