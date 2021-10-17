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شاهد: ضرورة محاسبة المتورطين في جريمة كمين الطيونة

الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكاتب السياسي سركيس ابوزيد ما حصل في منطقة الطيونة الخميس الماضي بأنه مقدمة لحرب أهلية سيكون له تداعيات في حال لم يتم معالجته مؤكداً على أن المقاومة وحلفاؤها لا يريدون الحرب الاهلية.

العالم - خاص العالم

وقال ابوزيد خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية:"هناك فرق بين الواقع والتمنيات ولأجل عدم الذهاب الى الحرب الأهلية يجب ان يكون هناك تركيز على موضوع الطيونة من أجل تحقيق سريع ومحاكمة سريعة للمجرمين لأن ما حصل في الطيونة عمل مدبر قامت به فئة منظمة كانت قد وزعت القناصة ووفرت السلاح لمنفذين الجريمة.

وتابع أبو زيد هناك أطراف حاضرة في الساحة اللبنانية تبحث الیوم عن خيار الحرب الأهلية وهي تحمل حالة من الجنون والوهم والحسابات الغير صحيحة وهناك جهات دولية تشجع هذه الأطراف بالمال والإغراء حيث وعدت هذه الجهات حزب القوات اللبنانية في السبعينات بالتدخل الإسرائيلي والأمريكي في لبنان وحصول القوات على حصتها بعد هذا التدخل وهذا الوهم شجع القوات بالذهاب الى الحرب الأهلية.

وشدد أبو زيد على أن ضرورة التركيز على محاسبة المتورطين في جريمة كمين الطيونة.

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شاهد: ضرورة محاسبة المتورطين في جريمة كمين الطيونة

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