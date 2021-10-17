تحالف العدوان السعودي يشن 34 غارة في اليمن ويستمر بخرق إتفاق الحديدة

العالم - اليمن

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن قوى العدوان ارتكبت 253 خرقاً بينها أربع غارات لطيران تجسسي في الفازة والتحيتا، وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجبلية والتحيتا.

وارتكبت قوى العدوان 47 خرقاً بقصف مدفعي و171 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 24 غارة على مديرية صرواح، وست غارات على مديرية العبدية في محافظة مأرب.

وذكر أن الطيران شن غارتين على منطقة اللبنات في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، وغارتين على منطقة البقع قبالة نجران.