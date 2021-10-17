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زرعها ارهابيون.. تفجير عبوة بسيارة عضو لجنة مصالحة بالقنيطرة

زرعها ارهابيون.. تفجير عبوة بسيارة عضو لجنة مصالحة بالقنيطرة
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

فجر إرهابيون عبوة ناسفة بسيارة مركونة أمام منزل صاحبها في قرية القصيبة بريف القنيطرة الجنوبي، جنوبي سوريا، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات بشرية.

العالم-سوريا

وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر أهلية أن "عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة عضو لجنة المصالحة في القنيطرة عبد الله الشريدة انفجرت صباح اليوم أمام منزله في قرية القصيبة ما أدى إلى تدميرها ووقوع أضرار مادية في المكان".

وأكدت المصادر عدم وقوع إصابات بين المدنيين لافتة إلى أن هذه هي المحاولة الرابعة لاغتيال الشريدة من قبل الإرهابيين في إطار محاولاتهم لإعاقة جهود الحلول السلمية التي تطرحها الدولة ليعم السلم والأمان ربوع المحافظة.

وأصيب في السابع من الشهر الجاري طفلان 13 و16 عاماً بجروح بليغة جراء انفجار عبوة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في قرية أم باطنة بريف القنيطرة الأوسط.

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