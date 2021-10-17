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العراق.. الإطاحة بأكبر تاجرين للمخدرات عند الحدود مع سوريا

العراق.. الإطاحة بأكبر تاجرين للمخدرات عند الحدود مع سوريا
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على إثنين من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما نحو ١٧ كغم من الحبوب المخدرة على الحدود العراقية السورية.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارتية دقيقة تفيد بوجود عملية ادخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى قضاء القائم من سوريا، تم تشكيل فريق عمل من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بعد استحصال الموافقات القضائية والتوجه الى قضاء القائم ونصب كمين محكم لهم".

وأضاف، إن "المفرزة تمكنت من إلقاء القبض على متهمين أثنين بالجرم المشهود وهما من أكبر تجار المخدرات وبحوزتهما (٩٣) إلف حبة مخدرة اي مايعادل نحو (١٧) كيلو غرام من المواد المخدرة".

وتابع البيان، "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق احكام المواد (32 _ 28) مخدرات".

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