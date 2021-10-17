الفتح: محاولات النيل من الحشد الشعبي ستبوء بالفشل

العالم-العراق

وقال الحياني ان "ماحدث في العملية الانتخابية وماصدر عنها من نتائج ماهو الا محاولة للاحتيال على تحالف الفتح من اجل اضعافه والانقلاب على العملية السياسية".

واضاف ان "ماحصل في الانتخابات يمثل مخطط لاضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الارهاب".

وأشار الحياني الى ان "الحشد الشعبي يتعرض اليوم الى مؤامرة كبيرة تهدف الى اضعافه والنيل منه، الا ان جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف لان الحشد يمثل جميع مكونات الشعب وليس تابع لمكون بعينه".

المصدر : المعلومة