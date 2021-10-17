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الفتح: محاولات النيل من الحشد الشعبي ستبوء بالفشل

الفتح: محاولات النيل من الحشد الشعبي ستبوء بالفشل
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاحد، ان الحشد الشعبي يتعرض الى مؤامرة كبيرة تهدف الى النيل منه واضعاف الاطراف المدافعة عنه من خلال نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية.

العالم-العراق

وقال الحياني ان "ماحدث في العملية الانتخابية وماصدر عنها من نتائج ماهو الا محاولة للاحتيال على تحالف الفتح من اجل اضعافه والانقلاب على العملية السياسية".

واضاف ان "ماحصل في الانتخابات يمثل مخطط لاضعاف الحشد الشعبي والكتل المدافعة عن هذه القوة المضحية في سبيل تحرير العراق من الارهاب".

وأشار الحياني الى ان "الحشد الشعبي يتعرض اليوم الى مؤامرة كبيرة تهدف الى اضعافه والنيل منه، الا ان جميع المحاولات ستبوء بالفشل في نهاية المطاف لان الحشد يمثل جميع مكونات الشعب وليس تابع لمكون بعينه".

المصدر : المعلومة

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