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بعد ساعات.. الكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في اليمن

بعد ساعات.. الكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في اليمن
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، عن بيان هام مرتقب للقوات المسلحة اليمنية، سيكشف عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة.

العالم - اليمن

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