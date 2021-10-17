بري في ذكرى المولد النبوي: لنستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها

العالم - لبنان

وأشار بري إلى أن "خير التعزية والتبريك للبنانيين عامة والمسلمين خاصة، وللشهداء كل الشهداء من شهداء المرفأ إلى شهادة أولئك الأقمار السبعة الذين سقطوا صبيحة الخميس الأسود غيلة وغدراً وقنصاً، أن نستلهم من ذكرى مولد من أخرج البشرية من ظلمات الجاهلية إلى الهدى ونور الإيمان والتوحيد وأنقذ الأمة من الذل والخضوع ونشر ​الأمن​ والسلام وحكم بالعدل بين الناس فكان الرحمة الألهية للعالمين كل العالمين بأن نستلهم من ذكرى المولد النبوي الشريف".

واضاف: "كما من كل المناسبات الرسالية السماوية القيم وأن نستخلص الدروس والعبر ونسير بهديها عدلاً ومساواة بين الناس وإحقاقاً للحق وتحرراً من كل الأشكال ​العبودية​ والخضوع، بذلك لن يضل أحدٌ سبيل الوطن وسبيل حفظ كرامة الإنسان".

وأوضح بري، أنه "في ذكرى المولد النبوي الشريف، ل​فلسطين​ وللقدس بوابة الأرض إلى السماء وبوابة السماء إلى الأرض ومسرى الأنبياء، موعد نصرهما وتحريرهما دائماً وأبداً وعد المقاومين ووعد الأنبياء".