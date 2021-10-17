سوريا.. بدء عمليات تمشيط وتفتيش في بلدة الجيزة بريف درعا

العالم - سوريا

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن "وحدات من الجيش بدأت منذ صباح اليوم عمليات تمشيط وتفتيش داخل بلدة الجيزة ومحيطها ورفع المخلفات الخطيرة وذلك حفاظا على حياة المدنيين وتمهيدا لعودة الجهات الخدمية وممارسة عملها ما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين".

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في العديد من مدن وبلدات وقرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تسوية شملت أعدادا كبيرة من المطلوبين وفقاً للاتفاق الذي طرحته الدولة السورية في شهر آب الماضي وبدأ العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد في مدينة درعا.