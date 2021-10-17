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البحرية الإيرانية: "المجموعة البحرية 77" ترسو في مياه عمان

البحرية الإيرانية:
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

طهران/ 17 تشرين الاول /اكتوبر /ارنا- أعلن قائد القوة البحرية للجيش "شهرام ايراني" عن رسو "المجموعة البحرية 77" في ميناء صلالة العماني.

العالم - ايران

وقال الادميرال ايراني، ان من أهم أهداف إرسال الأساطيل البحرية للمياه الحرة هي ضمان أمن خطوط نقل وشحن الجمهورية الإسلامية الايرانية ورفع العلم الايراني في البحار.

وأوضح الادميرال ايراني :تعرضت ناقلة نفط ايرانية في خليج عدن للقرصنة من قبل خمسة زوارق، لكن القوات الخاصة في السرب البحري الايراني 77 تمكنت من التصدي لها في الوقت المناسب، فاضطرت على الهروب ومغادرة المكان.

وأشار الادميرال ايراني، الى ان الهدف من رسو السرب البحري الايراني في ميناء صلالة هو حمل رسالة السلام والصداقة وترسيخ الأمن في المنطقة، وتعزيز العلاقات البحرية والعسكرية بين الدول.

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البحرية الإيرانية: "المجموعة البحرية 77" ترسو في مياه عمان