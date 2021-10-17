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مجلس النواب اليمني يدين الاعتداء على المتظاهرين في لبنان

مجلس النواب اليمني يدين الاعتداء على المتظاهرين في لبنان
الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب اليمني، ما تعرض له المتظاهرون السلميون في لبنان من إطلاق نار في محيط قصر العدل، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى.

العالم - اليمن

وأكد المجلس، أن المستفيد الوحيد من الاعتداء بحق المتظاهرين هو العدو الصهيوني، بهدف جر شعب لبنان الشقيق وحكومته إلى مربع العنف والفتنة الداخلية، ما يحتم على القوى والأحزاب الوطنية اللبنانية التنبّه لذلك.

ودعا مجلس النواب في الجمهورية اليمنية إلى ضرورة التزام الجميع التهدئة واضطلاع السلطات اللبنانية بمسؤولياتها في ضبط الجناة والمتورّطين في تلك الاعتداءات.

وعبّر نواب الشعب عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأهالي وأسر الشهداء، وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل، وللبنان الشقيق الخروج من الأزمة بسلام ووئام.

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